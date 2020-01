Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ebringen: Gebäudebrand in der Schönbergstraße

Freiburg (ots)

LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Am späten Donnerstagabend, gegen 22:30 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle Freiburg ein Gebäudebrand in der Schönbergstraße in Ebringen gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei waren an dem Werkstattgebäude einer Schreinerei eine starke Rauchentwicklung und kurz darauf offene Flammen im Dachstuhl festzustellen. Die Feuerwehren aus Ebbringen, Pfaffenweiler, Schallstadt und Mengen, unter der Leitung des Kreisbrandmeisters Alexander Widmaier, konnten die Löscharbeiten gegen 01:00 Uhr beenden. Personen wurden nicht verletzt, es entstand Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Die weiteren Ermittlungen nach der Brandursache wurden vom Polizeirevier Freiburg-Süd übernommen.

