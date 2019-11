Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: Korrektur: (GP) Göppingen - Trinkgeld gestohlen Drei Kassen stahl ein Unbekannter am Donnerstag aus einem Geschäft in Göppingen.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben habe der Täter das Geschehen in dem Gebäude in der Lerchenberger Straße längere Zeit beobachtet. Kurz nach 10 Uhr habe er das Geschäft betreten und eine Frau nach einem Taschentuch gefragt. Während die Frau nach einem solchen suchte, schnappte sich der Dieb drei Trinkgeldkassen und flüchtete. Eine der Kassen war verchromt. Die beiden anderen waren schwarz und silber. In allen dreien befanden sich Münzen. Die Polizei suchte den Flüchtigen sofort, konnte ihn aber nicht mehr antreffen. Der Südosteuropäer sei etwa 1,70 Meter groß und trage längeres gelocktes Haar. Bekleidet war er mit blauem Shirt, heller Jacke und schwarzen Schuhen. Auffällig sei eine Fehlstellung seiner Zähne. Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07161/632360 an die Polizei aus Göppingen.

Die Polizei rät, Geld und Wertsachen immer im Blick zu haben und zu sichern, ansonsten verschlossen aufzubewahren. Auch am Arbeitsplatz. Denn Diebe nutzen jede Gelegenheit. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

