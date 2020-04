Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Sperrung nach Unfall

Schwelm (ots)

Eine 60-Jährige Kölnerin wurde am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Sie fuhr mit ihrem Opel Corsa auf der Hattinger Straße in Richtung Talstraße. Aus bisher nicht geklärten Gründen geriet sie nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr die Spur des Gegenverkehrs und fuhr die Böschung neben der Fahrbahn herab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen derzeit. Die Hattinger Straße musste für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

