Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in ein Lager- und Bürogebäude

Ratzeburg (ots)

31. März 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 27.-30.03.2020 - Geesthacht

In den vergangenen Tagen ist es in Geesthacht, im Industriegebiet Vierlander Straße zu einem Einbruch in ein Lager- und Bürogebäude gekommen.

Im Zeitraum vom 27.03.2020, 16.00 Uhr, bis zum 30.03.2020, 07:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte über ein Tor Zutritt zu der Lagerhalle in der Vierlander Straße.

Aus dem Inneren der Lagerhalle entwendeten sie diverse Werkzeuge und Materialien. Zudem wurde aus den Büroräumen auch Inventar entwendet.

Die Höhe des Stehlgutes beträgt mehreren 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 04152/8003-0 um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind im genannten Tatzeitraum im Industriegebiet Vierlander Straße, in Geesthacht, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

