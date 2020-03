Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Positive Bilanz nach verstärktem Kontrolleinsatz im Bereich der Polizeiinspektion Leer/Emden ++

PI Leer/Emden (ots)

Stadt Leer / Landkreis Leer / Stadt Emden -

Die Polizeiinspektion Leer/Emden zieht nach einem verstärkten Kontrolleinsatz im Zusammenhang mit den Allgemeinverfügungen zur Eindämmung des Corona-Virus eine positive Bilanz. Am Mittwoch führte die Inspektion mit Unterstützung von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei aus Osnabrück intensive Kontrollen bezüglich der Einhaltung der Verfügungen in der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr im gesamten Inspektionsbereich durch. Die Kontrollen wurden u.a. durch transparenzschaffende Maßnahmen wie Lautsprecherdurchsagen begleitet. Diese Durchsagen sollten in keinem Fall zu einer Verunsicherung der Bürgerinnen und Bürger führen, sondern die Bedeutsamkeit der derzeit geltenden Verfügungen unterstreichen.

Johannes Lind, Leiter der Polizeiinspektion Leer/Emden sagt hierzu: "Die heute durchgeführten intensiven Kontrollmaßnahmen dienten in erster Linie der Prävention. In unserem Zuständigkeitsbereich ist es ausdrücklich nicht so, dass sich die Bevölkerung den Verfügungen widersetzt - ganz im Gegenteil. Ein erheblich größerer Teil der ostfriesischen Bevölkerung ist sich bewusst, dass wir nur gemeinsam das Virus eindämmen können und gerade in diesen Zeiten nicht egoistisch sein dürfen. Umso erfreulicher ist es, dass bei den heutigen Kontrollen nur in wenigen Fällen aufklärende Gespräche mit einzelnen Bürgerinnen und Bürgern notwendig waren. Der präventive Charakter des Einsatzes stand jederzeit im Vordergrund."

Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen, in denen auch Hinwiesen aus der Bevölkerung nachgegangen wurde, wurde vor allem das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger sowie die Gewerbebetreiber überprüft. In keinem Fall haben die Kontrollen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren oder Strafverfahren nach sich gezogen.

