Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Grundlos Personen angegriffen und geschlagen - Richterliche Vorführung, Wiesbaden-Biebrich, Rathausstraße, 28.01.2020, 16:25 Uhr - 16:32 Uhr

(He)Gestern Nachmittag kam es in der Rathausstraße in Wiesbaden seitens eines 26-jährigen Wohnsitzlosen innerhalb weniger Minuten zu zwei grundlosen Angriffen auf Passanten, bei denen die Angegriffenen glücklicherweise nur leicht verletzt wurden. Gegen 16:25 Uhr tauchte der spätere Täter in der Rathausstraße an der Haltestelle "Robert-Krekel-Anlage" auf und schlug hier einer auf der Wartebank sitzenden 29-jährigen Wiesbadenerin grundlos mit der Faust in das Gesicht. Von dort flüchtete er nun in die Rathausstraße und trat dort aus heiterem Himmel einem 4-jährigen Mädchen mit dem Fuß gegen den Kopf. Die anwesende Mutter ging sofort dazwischen und wurde nun ebenfalls mit Fäusten angegriffen. Mutter und Kind flüchteten sich in eine nahegelegene Tanzschule und verständigten die Polizei. Diese konnte den, sich auch gegenüber den Polizeibeamten, aggressiv verhaltenden Mann festnehmen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wurde der alkoholisierte Mann in das Polizeigewahrsam eingeliefert und wird heute im Laufe des Tages einer Haftrichterin vorgeführt. Diese wird dann über die mögliche Fortdauer der Haft entscheiden. Die Hintergründe für die Angriffe des 26-Jährigen sind unbekannt.

2. Zwei Roller entwendet, Täter flüchten, Wiesbaden, Hagenstraße, Albert-Schweitzer-Allee, 28.01.2020

(He)Gestern wurden der Wiesbadener Polizei zwei Rollerdiebstähle bekannt, wobei in einem Fall die mutmaßlichen Täter vor der Polizei flüchteten und der entwendete Roller im Nachgang verlassen aufgefunden werden konnte. Zunächst wurde der Polizei um kurz nach 09:00 Uhr mitgeteilt, dass in der Nacht zuvor in der Hagenstraße ein Roller des Herstellers "Jinlun" mit dem Versicherungskennzeichen 688 JNB verschwunden war. Der Roller ist schwarz und hat einen Wert von circa 400 Euro. Abends, gegen 20:30 Uhr, beabsichtigte eine Polizeistreife in Biebrich einen mit zwei Personen besetzten Roller zu kontrollieren. Der Fahrer flüchtete jedoch über die Albert-Schweitzer-Allee in den Biebricher Schlosspark. Dort verlor sich zunächst die Spur, der Roller konnte jedoch im Nachgang in der Armenruhstraße abgestellt aufgefunden werden. Ermittlungen ergaben, dass der Roller aus der Buchenstraße verschwunden war. Der Besitzer konnte erreicht und der Roller übergeben werden. In beiden Fällen hat die Wiesbadener Polizei die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Einbrecher scheitern, Wiesbaden-Biebrich, Rheingaustraße, 13.01.2020 - 28.01.2020, 12:15 Uhr

(He)Gestern Mittag wurde der Polizei ein Einbruchsversuch gemeldet, welcher augenscheinlich im Zeitraum vom 13.01.2020 bis zum gestrigen Tage stattgefunden hat. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro, entwendet wurde jedoch nichts. Bei dem Tatobjekt handelt es sich um eine im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses gelegene Wohnung, bei der die oder der Täter zunächst versuchte, eine Terrassentür aufzuhebeln. Als dies misslang, wurde noch ein Fenster auf der Gebäudevorderseite angegangen. Auch dieses zeigte sich widerspenstig, sodass die Täter nun in unbekannte Richtung flüchteten. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Einbruch in Doppelhaushälfte, Wiesbaden, Von-Bergmann-Straße, 22.01.2020, 13:00 Uhr - 28.01.2020, 12:20 Uhr

(He)Zwischen dem 22. Januar und gestern Mittag drangen unbekannte Täter in der "Von-Bergmann-Straße" in Wiesbaden in eine Doppelhaushälfte ein und verursachten einen Sachschaden von circa 500 Euro. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde jedoch nichts aus den Innenräumen entwendet. Die Täter begaben sich innerhalb des in einer Sackgasse gelegenen Grundstücks auf die durch eine Hecke sichtgeschützte Terrasse und öffneten mit Gewalt die dortige Terrassentür. Ob die Täter sich gestört fühlten, oder warum sie von der weiteren Tatausführung absahen, ist nicht bekannt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Einbruchsversuch in Auringen misslingt, Wiesbaden-Auringen, Auf den Erlen, 21.01.2020 - 28.01.2020, 09:20 Uhr

(He)Im Zeitraum zwischen vergangenen Dienstag und gestern Morgen versuchten Einbrecher in der Straße "Auf den Erlen" in Wiesbaden-Auringen in ein Reihenhaus einzubrechen und verursachten dabei einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die angegangene Terrassentür hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand, sodass die oder der Täter nicht in das Haus gelangte und unerkannt vom Tatort flüchtete. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Kirschbäume abgesägt, Wiesbaden-Schierstein, Grorother Straße, 24.01.2020, 12:00 Uhr - 28.01.2020, 12:00 Uhr

(He)Gestern Morgen wurde der Polizei gemeldet, dass unbekannte Täter auf einem Feld in Wiesbaden-Schierstein 70 junge Kirschbäume abgesägt und damit einen Schaden von circa 1.000 Euro verursacht hatten. Die Vandalen müssen zwischen Freitag, 12:00 Uhr und gestern zugeschlagen haben. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

7. Pkw streift Fußgänger und fährt weiter, Wiesbaden, Sylter Straße, 13.01.2020, 15:55 Uhr

(He)Am Montag, dem 13.01.2020 kam es gegen 16:00 Uhr in der Sylter Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 27-jährigen Fußgänger, bei dem der Fußgänger leicht verletzt wurde, der PKW-Fahrer oder die Fahrerin sich jedoch von der Unfallstelle entfernte. Nach den ersten Ermittlungen sucht die Wiesbadener Polizei nun nach dem Fahrer oder der Fahrerin. Den Angaben des 27-Jährigen zufolge lief dieser an dem betreffenden Montag gegen 16:00 Uhr von der Saarstraße kommend aus einem Feldweg über die Sylter Straße. Dabei habe er nicht auf den Verkehr geachtet, sei beim Überqueren der Straße von einem PKW touchiert worden und danach zu Boden gefallen. Der PKW habe sich in Richtung Saarstraße entfernt. Der Fußgänger war zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert. Er konnte nach einer ambulanten Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Bei dem PKW soll es sich um einen silberfarbenen Hyundai gehandelt haben. Hinweisgeber oder Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Tatverdächtiger nach mehreren Straftaten ermittelt, Idstein, Januar 2020, (pl)Nachdem am 10.01.2020 in Idstein ein 52-jähriger Mann von einem gescheiterten Fahrraddieb mit einer Flasche geschlagen wurde und es zwei Tage später zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 25-jährigen Frau kam, hat die Idsteiner Polizei nun in beiden Fällen einen 33-jährigen Mann als Tatverdächtigen ermittelt. Darüber hinaus liegen gegen den Tatverdächtigen weitere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen versuchten Raubes, Nötigung und Bedrohung sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz, vor. Diese Taten ereigneten sich in den vergangenen zwei Monaten. Der bereits hinreichend polizeibekannte 33-jährige Idsteiner ist seit vergangener Woche in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

2. Anrufe von falschen Polizeibeamten, Idstein, Hünstetten, 28.01.2020, (pl)Am Dienstagabend wurden in Idstein und in Hünstetten zwei Personen von falschen Polizeibeamten angerufen. Die beiden Angerufenen ließen sich von den Betrügern und deren abenteuerlichen Geschichte jedoch nicht aufs Glatteis führen, so dass diese nicht zum Zuge kamen. Wegen der beiden bislang bekanntgewordenen Anrufe an dieser Stelle erneut der Hinweis der Polizei: Richtige Polizisten fragen am Telefon nicht nach Vermögensverhältnissen. Seien Sie unbedingt sensibel, wenn sich jemand Ihnen gegenüber als Polizeibeamter ausgibt. Entgegnen Sie dem Anrufer, seine Angaben überprüfen zu wollen. Im Zweifel beenden Sie das Gespräch und kontaktieren die richtige Polizei unter der Notrufnummer 110.

3. Pkw ausgewichen - 2.500 Euro Schaden, Eltville, Martinsthal, Bundesstraße 260, 28.01.2020, 08.20 Uhr, (pl)Am Dienstagmorgen musste ein 26-Jähriger Autofahrer auf der B 260 bei Martinsthal einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen und beschädigte sich dabei seinen eigenen Pkw erheblich. Die Unfallverursacherin oder aber der Unfallverursacher fuhr jedoch einfach weiter. Der 26-Jährige war, den eigenen Angaben zufolge, gegen 08.20 Uhr mit seinem roten Renault Kangoo von Martinsthal kommend in Richtung Walluf unterwegs, als ihm kurz nach dem Ortsausgang von Martinsthal ein silberner Mercedes entgegengekommen sei, welcher sich zum Teil auf seinem Fahrstreifen befunden habe. Diesem Fahrzeug sei er ausgewichen und daraufhin mit seinem Pkw in den Straßengraben geraten. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug habe es sich um einen silbernen Mercedes gehandelt. Die Eltviller Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Unfallzeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 zu melden.

4. Geparktes Auto beschädigt - Unfallflucht!, Eltville, Erbach, Nußbaumstraße, 28.01.2020, 21.45 Uhr bis 22.30 Uhr, (pl)Bei einer Unfallflucht in Eltville-Erbach wurde am Dienstagabend ein geparkter violetter VW Golf im linken Bereich beschädigt. Das Auto war zwischen 21.45 Uhr und 22.30 Uhr in der Nußbaumstraße an der Ecke zur Eberbacher Straße abgestellt. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

5. Gegen Baum geprallt - Autofahrer leicht verletzt, Rüdesheim, Eibinger Straße, 28.01.2020, 09.00 Uhr, (pl)Ein 64-jähriger Autofahrer ist am Dienstagmorgen in Rüdesheim mit seinem Pkw gegen einen Baum geprallt und leicht verletzt worden. Der 64-Jährige wollte gegen 09.00 Uhr von der Eibinger Straße nach links in die Burgundstraße einbiegen. Hierbei kam er mit seinem Nissan von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Unfallwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der leichtverletzte Autofahrer wurde am Unfallort medizinisch versorgt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell