Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Explosion beschädigt Fenster, Wiesbaden-Delkenheim, Wilhelm-Dietz-Straße 27.01.2020, 23:30 Uhr

(He) Gestern Abend kam es auf dem Gelände der Karl-Gärtner-Schule in Delkenheim zu einer kleineren Explosion eines unbekannten Gegenstandes, bei der drei Fenster beschädigt wurden und ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstand, Personen wurden nicht verletzt. Anwohner meldeten kurz nach 23:30 Uhr im Bereich der Schule bei der Polizei einen lauten Knall, woraufhin eine Polizeistreife den Sachverhalt überprüfte. Vor Ort konnten an dem Schul- sowie einem Nebengebäude zwei, bzw. ein beschädigtes Fenster festgestellt werden. Ersten Ermittlungen zufolge hatten Unbekannte zwischen den beiden Gebäuden einen unbekannten Gegenstand zur Detonation gebracht und umherfliegende Teile die drei Fenster beschädigt. Hinweise auf den oder die Verursacher, bzw. die genaue Beschaffenheit des Sprengmittels liegen bisher nicht vor. Es kann jedoch nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um einen selbstgebauten Gegenstand handelte. Die Wiesbadener Kriminalpolizei war am heutigen Morgen unter anderem mit Beamten der Spurensicherung vor Ort. Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Einbruch in der Dämmerung, Wiesbaden-Kloppenheim, Annemarie-Goßmann-Straße, 27.01.2020, 16:20 Uhr - 18:30 Uhr

(He)Gestern kam es in der Annemarie-Goßmann-Straße in Kloppenheim am frühen Abend zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte, bei der die Täter einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursachten und Schmuck im Wert von bis dato unbekannter Höhe entwendeten. Zwischen 16:20 Uhr und 18:30 Uhr näherten sich die oder der Täter der Rückseite des Hauses und öffneten gewaltsam die Terrassentür. Danach wurden die Innenräume durchsucht, wobei den Tätern Schmuck in die Hände fiel. Mit ihrer Beute gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Farbschmierereien an Schulgebäuden, Wiesbaden, Manteuffelstraße, 24.01.2020 bis 27.01.2020

(ho)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben Unbekannte auf dem Gelände der Gerhart-Hauptmann-Schule durch Farbschmierereien einen erheblichen Sachschaden angerichtet. Die Täter beschmierten drei Wände des Toiletten - und Schulgebäudes mit roter und schwarzer Farbe und flüchteten anschließend. Das 3. Polizeirevier ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Autoaufbrecher unterwegs, Niedernhausen, 26.01.2020, 19.00 Uhr bis 27.01.2020, 12.00 Uhr,

(pl)Zwischen Sonntagabend und Montagmittag waren in Niedernhausen und in Oberjosbach Autoaufbrecher zugange, welche Navigationsgeräte, Lenkräder oder aber andere Fahrzeugteile aus mindestens sechs Fahrzeugen der Marke BMW ausbauten und entwendeten. In Oberjosbach schlugen die Täter im Bereich "Im Herrngarten", Niederjosbacher Straße sowie "An der Eiche" zu und ließen aus zwei geparkten BMW das Lenkrad und aus einem weiteren das Navi mitgehen. Ein Tacho, ein Lenkrad sowie ein Navigationsgerät erbeuteten die Autoaufbrecher in Niedernhausen. Dort hatten sich die Täter an drei BMW zu schaffen gemacht, welche im Bereich Gotenweg und Germanenweg abgestellt waren. In vier Fällen drangen die Täter auf bislang unbekannte Weise und jeweils einmal durch eine eingeschlagene Seitenscheibe und eine gewaltsam geöffnete Tür in die Fahrzeuginnenräume ein. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden von über 15.000 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

2. E-Bike gestohlen, Eltville, Erbach, Hauptstraße, 27.01.2020, 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

(pl)In der Hauptstraße in Erbach haben Fahrraddiebe am späten Montagnachmittag ein gelbes E-Bike im Wert von rund 4.500 Euro entwendet. Der Geschädigte hatte sein Herrenrad von Velo de Ville gegen 17.00 Uhr vor einer Arztpraxis abgestellt und musste dann gegen 18.00 Uhr das Verschwinden seines Rades feststellen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

3. Land Rover zerkratzt, Eltville, Wilhelmstraße, 26.01.2020, 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Sonntag in Eltville die Beifahrerseite eines geparkten Land Rovers zerkratzt und hierdurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Der betroffene Pkw war zwischen 12.00 Uhr und 16.00 Uhr in der Wilhelmstraße abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

4. Unfallflucht auf der B 42, Oestrich-Winkel, Bundesstraße 42, 27.01.2020, 14.50 Uhr, (pl)Am Montagnachmittag kam es auf der B 42 bei Oestrich-Winkel zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher ein schwarzer BMW beschädigt wurde. Nach Angaben des 40-jährigen BMW-Fahrers war dieser gegen 14.50 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Rüdesheim unterwegs, als er zwischen dem Koepp-Tunnel und dem Oestricher-Kran von einem dunklen Kombi überholt wurde, welcher dann aber aufgrund des Gegenverkehrs zu früh wieder eingeschert sei. Um nicht mit Kombi zusammenzustoßen, sei der 40-Jährige mit seinem BMW nach rechts ausgewichen und gegen die Leitplanke gekracht. Hierbei wurde die Beifahrerseite des Pkw beschädigt. Die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher habe nicht angehalten, sondern die Fahrt mit dem dunklen Kombi einfach fortgesetzt und hierbei weitere Fahrzeuge überholt. Zeugen des Unfalls oder der geschilderten, rücksichtslosen Fahrweise sowie Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

5. Unfallflucht - weißer Transporter fährt weiter, Bad Schwalbach, Badweg, 27.01.2020, 14.30 Uhr,

(pl)In Bad Schwalbach kam es am Montagnachmittag im Badweg zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der Zeugenangaben zufolge ein weißer Transporter einen Schaden an einem geparkten Pkw verursachte und anschließend einfach von der Unfallstelle flüchtete. Gegen 14.30 Uhr soll das verursachende Fahrzeug bei einem Wendemanöver in der Einfahrt einer Tiefgarage einen geparkten Opel Corsa gestreift haben. Statt sich um den angerichteten Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin einfach weiter. Bei dem Unfallfahrzeug soll sich um einen weißen Transporter mit Wiesbadener Kennzeichen gehandelt haben. Die Bad Schwalbacher Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

