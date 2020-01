Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Linienbus geschnitten - Sechs Fahrgäste verletzt

Wiesbaden (ots)

Linienbus geschnitten - Sechs Fahrgäste verletzt, Wiesbaden, Bahnhofstraße, Schlichterstraße, 24.01.2020, 12.45 Uhr,

(pl)Am Freitagmittag musste ein Linienbus auf der Bahnhofstraße eine Vollbremsung einleiten, in deren Folge sechs Fahrgäste verletzt worden sind. Eine 59-jährige Autofahrerin fuhr gegen 12.45 Uhr mit ihrem Hyundai die Bahnhofstraße in Richtung Rheinstraße entlang. Als die Autofahrerin dann in die Schlichterstraße einbiegen wollte, übersah sie offensichtlich den herannahenden Linienbus, welcher auf der Bahnhofstraße in Richtung Gustav-Stresemann-Ring unterwegs war. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern, bremste der Busfahrer scharf ab, wobei sechs Fahrgäste verletzt wurden.

