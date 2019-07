Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0460 --Auseinandersetzung in Tankstelle--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, Hannoversche Straße Zeit: 21.07.2019, 03:30 Uhr

Im Bremer Stadtteil Hemelingen kam es am frühen Sonntagmorgen in einer Tankstelle zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Bei dem Streit wurden mindestens drei Personen verletzt. Teile des Tankstellen-Inventars wurden beschädigt. Die Polizei nahm einen 50 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest.

Nach ersten Erkenntnissen hielten sich drei Männer im Alter von 26, 28 und 33 Jahren gegen 03:30 Uhr im Verkaufsraum einer Tankstelle in der Hannoverschen Straße auf, als sie mit einem bisher unbekannten Mann in einen Streit gerieten. Während der verbalen Auseinandersetzung begaben sich weitere Männer in die Tankstelle und beteiligten sich an dem Wortgefecht. Der Streit zwischen den beiden Gruppen eskalierte schließlich zu einer Schlägerei, bei der unter anderem Flaschen, Reifen und Mülleimer als Wurfgegenstände zum Einsatz kamen. Im Verlauf der weiteren Auseinandersetzung betrat ein 50 Jahre alter Mann den Verkaufsraum und verletzte den 26-Jährigen mit einer Astschere. Hiernach flüchtete er mit den anderen Beteiligten. Die drei 26, 28 und 30 Jahre alten Männer blieben in der Tankstelle zurück. Sie wurden mit Verletzungen in ein Klinikum gebracht.

Einsatzkräfte stellten noch in Tatortnähe den 50 Jahre alten mutmaßlichen Angreifer. Er wurde vorläufig festgenommen.

Durch die Auseinandersetzung wurden Teile des Tankstellen-Inventars stark beschädigt.

Die Polizei Bremen hat die weiteren Ermittlungen zum Tathergang aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell