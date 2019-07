Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0459 --Polizei fasst Supermarkträuber--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Lesum, Am Heidbergstift Zeit: 08.07.2019,12.15 Uhr

Nach einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in Bremen-Lesum am 08.07.19 (siehe PM 0428), hat die Polizei Bremen am Freitag einen 28-Jährigen festgenommen. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl.

Der 28-Jährige ist dringend verdächtig, am 08.07.19 einen Supermarkt in Bremen-Lesum überfallen zu haben. Der Tatverdächtige betrat mit einem Tuch maskiert den Verkaufsraum des Marktes in der Straße Am Heidbergstift und begab sich zum Kassenbereich. Unter Vorhalt eines langen Küchenmessers forderte er die Kassiererin auf, die Kasse zu öffnen. Anschließend entnahm der Räuber einen Bargeldbetrag und flüchtete mitsamt der Beute.

Intensive Ermittlungen führten die Ermittler auf die Spur des 28-Jährigen. Die Polizei fahndete nach dem Mann und konnte den Verdächtigen schließlich am Freitag im Landkreis Osterholz in Niedersachsen lokalisieren und festnehmen. Der Mann wurde noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ U-Haftbefehl.

Die Ermittler prüfen aktuell, ob dem 28-Jährigen noch weitere Taten zugeordnet werden können. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

