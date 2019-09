Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Rettungsassistentin durch betrunkenen Mann verletzt

Schwerin (ots)

Am späten Dienstagabend wurde eine Rettungsassistentin der Schweriner Berufsfeuerwehr durch einen volltrunkenen Mann in einem Rettungswagen angegriffen und am Arm verletzt.

Der 52-Jährige (3,4 Promille Atemalkohol) war zuvor auf dem Marienplatz schwer gestürzt und sollte zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht werden.

Die 34-Jährige Retterin musste sich selbst im Klinikum behandeln lassen.

Gegen den polizeibekannten Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen (§115 StGB) eingeleitet.

