POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

1. Verkehrskontrollen zur Thematik "Raser/Poser", Wiesbaden, 24.01.2020, 16:00 Uhr - 25.01.2020, 01:00 Uhr

(He)Am vergangenen Wochenende führte die Wiesbadener Polizei zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Samstag, 01:00 Uhr eine Verkehrskontrolle bezüglich der Thematik "Raser / Poser" durch. Auch zur kalten Jahreszeit waren entsprechende Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs. Nicht bei allen konnte eine durchgeführte Kontrolle ohne einen festgestellten Mangel abgeschlossen werden. Insgesamt wurden 23 Fahrzeuge überprüft. Bei zehn dieser PKW war die Fahrerlaubnis aufgrund vorgenommener technischer Veränderungen oder vorliegender Mängel erloschen. Bei dreien musste sogar bis auf weiteres die Weiterfahrt untersagt werden. Einen Jeep nahmen die Beamten ins Visier, da ihnen die Auspuffgeräusche doch sehr laut vorkamen. Bei einer durchgeführten Kontrolle kam zu Tage, dass augen-, oder besser "ohrenscheinlich" an der Auspuffanlage manipuliert worden war. Statt der erlaubten 90 dB zeigte ein Messgerät weit über 100 dB an. Zum Zwecke einer gutachterlichen Vorführung wurde der Geländewagen sichergestellt. Weiterhin stellten die Einsatzkräfte einen Fahrer fest, welcher ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Zwei Fahrer nutzen ihr Mobiltelefon während der Fahrt und weitere drei waren zu schnell unterwegs. Zwei dieser "Temposünder" müssen sogar mit einem Fahrverbot rechnen. Der Verkehrsdienst der Polizeidirektion Wiesbaden wird entsprechende Kontrollen mit speziell geschultem Personal auch zukünftig durchführen. Gerade Fahrzeuge mit Mängeln oder technischen Veränderungen stellen sowohl für den Fahrer selbst, als auch für andere Verkehrsteilnehmer eine erhebliche Gefahr dar.

2. Falscher Gerichtsvollzieher ruft an - kein Schaden, Wiesbaden, Walkmühlstraße, 24.01.2020, 12:00 Uhr

(He)Am Freitagmittag versuchte ein Betrüger einen Wiesbadener Bürger aus der Walkmühlstraße hinters Licht zu führen. Glücklicherweise jedoch ohne Erfolg, sodass das ausgesuchte Opfer keinen finanziellen Schaden erlitt. Zur Mittagszeit klingelte das Telefon des 66-Jährigen und es meldete sich ein angeblicher "Gerichtsvollzieher". Dieser erklärte, dass er die Summe von 734 Euro bei ihm pfänden müsse und er aus diesem Grund vorbeikommen wolle, um das Geld abzuholen. Auf Nachfrage erklärte der fremde Anrufer, dass der Wiesbadener bei einer "europäischen Institution" diesen Betrag offen hätte. Während des Telefonates wurde darüber hinaus noch die Kontonummer gefordert. Dies lehnte der 66-Jährige richtigerweise ab, woraufhin das Telefonat von dem Täter sofort beendet wurde. Auf dem Telefondisplay des Angerufenen wurde eine Nummer mit Wiesbadener Vorwahl angezeigt. Beenden sie solche Telefonate immer sofort. Lassen Sie sich auf kein Gespräch ein und informieren sie den Notruf, 110. Umfangreiche Informationen über die Tricks und Maschen der Betrüger finden sie unter www.polizei-beratung.de

3. Mit Gürtel geschlagen, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, 25.01.2020, 19:35 Uhr

(He)Am Samstagabend kam es in der Schwalbacher Straße im Bereich einer Bushaltestelle zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern im Alter von 17 und 22 Jahren, bei der ein Gürtel zum Einsatz kam und ein Beteiligter durch Schläge mit diesem leicht verletzt wurde. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurde der 17-Jährige gegen 19:35 Uhr von dem 22-Jährigen im Bereich des Bussteiges "C" scheinbar grundlos angerempelt. Kurz danach versuchte der 22-Jährige sein gegenüber mit Fäusten zu schlagen. Als dies misslang, zog er seinen Gürtel aus und schlug mit diesem auf den 17-Jährigen ein. Auch beim Eintreffen der Polizei verhielt sich der alkoholisierte Aggressor weiterhin aufbrausend und musste daraufhin gefesselt werden. Zur weiteren Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-Jährige auf eine Polizeidienststelle verbracht. Der 17-Jährige klagte über leichte Schmerzen, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab.

4. Windschutz beschmiert, Wiesbaden, Bernhard-May-Straße, 25.01.2020, 00:00 Uhr - 12:00 Uhr

(He)Am Samstagmittag wurde der Polizei mitgeteilt, dass es auf der in der Bernhard-May-Straße gelegenen Brücke zu einer Farbschmiererei mit politisch motivierten Sprüchen und Zeichen gekommen war. Eine Streife des 5. Polizeireviers machte sich vor Ort ein Bild der Sachbeschädigung und nahm eine entsprechende Strafanzeige auf. Auf der Brücke wurde auf einer Fläche von circa 2 Quadratmetern der aus Kunststoff bestehende Windschutz in Mitleidenschaft gezogen. Ersten Erkenntnissen zufolge könnten die Schmierereien am Samstag zwischen 00:00 Uhr und 12:00 Uhr abgebracht worden sein. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

5. Einbrecher kommen tagsüber, Wiesbaden, Marcobrunnerstraße, 25.01.2020, 13:30 Uhr - 20:30 Uhr

(He)Am Samstag kam es in der Marcobrunnerstraße in Wiesbaden zu einem Einbruch in eine Wohnung, bei der die Täter einen Sachschaden von wenigen Hundert Euro verursachten, jedoch Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro entwendeten. Den ersten Ermittlungen zufolge stiegen die Täter auf einen Balkon des Mehrfamilienhauses und öffneten dann gewaltsam eine dortige Balkontür. In der Wohnung wurden mehrere Räume durchsucht und Schmuck, ein Gemälde sowie Bankkarten entwendet. Täterhinweise liegen bis dato nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

6. Einbruch in Naurod, Wiesbaden-Naurod, Erbsenacker, 25.01.2020, 17:00 Uhr - 22:30 Uhr

(He)In den Abendstunden es vergangenen Samstages stiegen unbekannte Täter in Naurod in der Straße Erbsenacker in ein Reihenhaus ein und verursachten einen Gesamtschaden von circa 1.500 Euro. Zwischen 17:00 Uhr und 22:30 Uhr näherten sich die oder der Täter von der Rückseite dem Tatort und drangen durch eine gewaltsam geöffnete Schiebetür in das Hausinnere ein. Hier wurden Schmuck und eine Kamera entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Rohbauten und Baucontainer auf Schulgelände von Einbrechern heimgesucht, Taunusstein, Hahn, Pestalozzistraße, 23.01.2020, 16.00 Uhr bis 24.01.2020, 06.45 Uhr,

(pl)Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen wurden auf dem Schulgelände in der Pestalozzistraße in Taunusstein-Hahn ein Baucontainer und zwei Rohbauten von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hebelten die Tür des Baucontainers und in den beiden Rohbauten zwei weitere Türen auf und entwendeten aus den Räumlichkeiten dort gelagerte Baumaterialien, eine Kaffeemaschine sowie zwei Handsteuerungen für Bauaufzüge. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

2. Autoaufbrecher unterwegs, Niedernhausen, Oberjosbach, Im Herrngarten, 25.01.2020, 12.00 Uhr bis 27.01.2020, 04.50 Uhr, Niedernhausen, Gotenweg, 26.01.2020, 19.00 Uhr bis 27.01.2020, 08.00 Uhr,

(pl)Auf zwei Fahrzeuge der Marke BMW hatten es Autoaufbrecher in den vergangenen Tagen in Oberjosbach und in Niedernhausen abgesehen. In Oberjosbach machten sich die Täter zwischen Samstagmittag und Montagmorgen in der Straße "Im Herrngarten" an einem geparkten BMW zu schaffen und entwendeten hieraus das festinstallierte Navigationsgerät. In der Nacht zum Montag schlugen die Autoaufbrecher im Gotenweg in Niedernhausen zu und bauten aus einem in einer Garage abgestellten BMW den Tacho aus. In beiden Fällen waren die Täter auf bislang unbekannte Weise in die Innenräume der Wagen eingedrungen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

3. Brennender Müllcontainer, Hünstetten, Wallrabenstein, Am Stöbersberg, 26.01.2020, 01.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag brannten auf der Lagerfläche einer Firma im Bereich der Straße "Am Stöbersberg" in Wallrabenstein ein Müllcontainer sowie mehrere dort gelagerte große Müllsäcke. Das Feuer wurde gegen 01.30 Uhr bemerkt und von der verständigten Feuerwehr gelöscht. Erkenntnisse bezüglich der Brandentstehung liegen bis dato nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Kirchenfenster beschädigt, Taunusstein, Wehen, Mainzer Allee, 22.01.2020, 12.00 Uhr bis 23.01.2020, 18.00 Uhr,

(pl)In Taunusstein-Wehen wurde zwischen Mittwochmittag und Donnerstagabend eine Fensterscheibe der Kirche in der Mainzer Allee beschädigt. Unbekannte Täter warfen die Scheibe mit einem Stein ein und verursachten hierdurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

5. Lkw mit Farbe beschmiert, Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, 25.01.2020, 18.00 Uhr bis 26.01.2020, 16.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag in der Bahnhofstraße in Bad Schwalbach einen geparkten Lkw mit Farbe beschmiert. Der betroffene Lkw war auf einem Parkplatz abgestellt und der verursachte Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

6. Betrunkener Autofahrer ohne Führerschein flüchtet vor Kontrolle, Idstein, 25.01.2020, 03.45 Uhr bis 03.50 Uhr, (pl)In der Nacht zum Samstag wollte ein alkoholisierter 32-jähriger Autofahrer vor einer zivilen Streife der Idsteiner Polizei flüchten. Der 32-Jährige war gegen 03.45 Uhr mit einem VW Golf von der Auroffer Straße in Richtung Oberauroff unterwegs, als die Beamten sich zu einer Kontrolle des Fahrzeugs entschlossen und dem Pkw folgten. Noch bevor die Streife dem Autofahrer Anhaltezeichen geben konnte, hielt dieser vor Oberauroff am rechten Fahrbahnrand an und gab dann aber plötzlich Gas, als die Polizisten hinter ihn fuhren und das Blaulicht einschalteten. Bei seiner Flucht fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit und ausgeschaltetem Licht weiter in Richtung Oberauroff und bog schließlich in die Brunnenstraße ab, wo er dann am Ende der Straße anhielt und einer Kontrolle unterzogen werden konnte. Hierbei stellte sich heraus, dass der Autofahrer nicht nur alkoholisiert war, sondern auch keinen Führerschein vorzeigen konnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass der Mann auch Drogen zu sich genommen haben könnte. Nach einer Blutentnahme auf der Polizeistation in Idstein wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt und muss sich nun aber in entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

7. Unfallflucht auf Parkplatz von Einkaufsmarkt, Idstein, Richard-Klinger-Straße, 22.01.2020, 11.00 Uhr bis 11.20 Uhr,

(pl)Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Richard-Klinger-Straße in Idstein wurde am Mittwochvormittag ein schwarzer Audi A6 bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Der im hinteren, rechten Bereich beschädigte Pkw war zwischen 11.00 Uhr und 11.20 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

