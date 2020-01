Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim: Täter zapft Diesel ab - Festnahme auf frischer Tat

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 19.01.2020, um 20 Uhr gelang es der Polizei, nach einem Hinweis einer Sicherheitsfirma, auf dem Gelände einer Firma in der Buchheimer Straße in Gottenheim einen 26-jährigen Mann festzunehmen, welcher gerade dabei war, an einem abgestellten Lkw Diesel abzuzapfen. Die Beamten des Polizeireviers Breisach konnten bereitgestellte Kanister und Schläuche feststellen.

In unmittelbarer Tatortnähe stand die Ehefrau des Tatverdächtigen im mitgeführten Pkw offenbar "Schmiere". Die beiden Kleinkinder des Ehepaares befanden sich ebenfalls im Fahrzeug. Die Kinder wurden von der Polizei in die Obhut von Verwandten gegeben, während die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen und einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen wurden.

Das Polizeirevier Breisach prüft nun, ob das Ehepaar auch für weitere, ähnlich gelagerte Dieseldiebstähle in der Vergangenheit infrage kommt.

PB

