Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Baustelleneinbruch

Freiburg (ots)

Im Tatzeitraum von Donnerstagnachmittag, den 16.01.2020, bis Freitagvormittag, den 17.01.2020, brachen derzeit noch Unbekannte in den Baustellenbereich "An denBrunnenwiesen", direkt neben der Ab-/Auffahrt zur B 294, ein. Entwendet wurden mehrere hochwertige Werkzeuge und andere Baustellenmaterialien. Bei solchen Taten handeln Täter oft recht unverfroren und Passanten fällt zunächst nicht auf, dass es sich nicht um Unbefugte handelt, die sich an der Baustelle zu schaffen machen. Die Polizei bittet um Mitteilung sachdienlicher Hinweise. Telefon: 07681 / 4074-0.

sk

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Sebastian Kramer

Telefon: 0761 / 882-1022

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell