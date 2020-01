Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Unachtsamkeit fordert zwei Verletzte und beträchtlicher Sachschaden

Freiburg (ots)

Die Unachtsamkeit eines Autofahrers hat am Sonntagabend zu einem Auffahrunfall in Lottstetten geführt, bei dem zwei Personen verletzt wurden und beträchtlicher Sachschaden verursacht wurde. Gegen 20:15 Uhr war ein 22 Jahre alter BMW-Fahrer einem am Kreisverkehr in der Schittlerstraße wartenden Mercedes-Benz ins Heck gefahren. Im Mercedes verletzten sich der 32-jährige Fahrer und der 30 Jahre alte Beifahrer leicht. Dieser musste ins Krankenhaus, wo er ambulant versorgt wurde. An den hochwertigen Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 60000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

