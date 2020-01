Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zeugensuche nach Körperverletzung

Freiburg (ots)

Am Freitag, 17.01.2020, kam es gegen 22 Uhr in der Egerstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Mann, der in Begleitung eines Freundes war, sowie eines 23-Jährigen. Nachdem der 23-Jährige zunächst beleidigt worden sein soll, drohte ihm der unbekannte Mann mit einem Messer. Der Freund des Mannes nahm ihm das Messer allerdings ab. Anschließend soll der Unbekannte dem 23-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben, sodass dieser leicht verletzt wurde. Danach entfernten sich die Personen. Zeugen, die diesen Vorfall beobachtetet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weil am Rhein unter Telefon 07621 9797-0 zu melden.

