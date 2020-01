Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Altpapiertonne abgebrannt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Eine Altpapiertonne geriet am Sonntag, 19.01.2020, gegen 01:30 Uhr, in der Turmstraße gegenüber einer Apotheke in Brand. Ein Zeuge bemerkte dies und alarmierte die Feuerwehr, die mit einem Löschfahrzeug zum Einsatzort eilte. Die Altpapiertonne brannte fast vollständig aus. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen.

