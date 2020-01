Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Forchheim/Emmendingen: Unfallflucht in Forchheim führt zu zwei Blutproben

Freiburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, zwischen 07.00 Uhr und 08.00 Uhr, kam es in Forchheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 24-jähriger Fahrzeugführer überfuhr ein Verkehrszeichen und flüchtete anschließend von der Örtlichkeit. Er hatte jedoch sein Kennzeichen verloren und kehrte kurze Zeit später an die Unfallörtlichkeit zurück. Da an dem Fahrzeug der Unterboden beschädigt wurde, blieb das Fahrzeug letztlich im Bereich der L 113 liegen. Hier wurde der flüchtige Unfallverursacher von der Polizei aufgegriffen. Da die Person deutlich unter Alkoholeinfluss stand wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Person letztlich aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Noch vor dem Krankenhaus sollte er von einer von ihm verständigte Bekannten abgeholt werden. Die Bekannte fuhr mit einem PKW vor, an dem die vordere Stoßstange fehlte und ein Scheinwerfer herunterhing. Nicht genug, aus dem PKW stieg eine 22-jährige, augenscheinlich betrunkene Frau. Aufgrund ihrer Alkoholisierung wurde ihr ebenfalls eine Blutprobe entnommen, einen Führerschein konnte nicht einbehalten werden, da sie gar keinen hat. Den PKW hatte vor ihrem Fahrtantritt von einem Familienangehörigen unberechtigt unterschlagen und beim losfahren aus einer Hofeinfahrt den massiven Frontschaden verursacht.

sk

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Sebastian Kramer

Telefon: 0761 / 882 - 1022

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell