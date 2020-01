Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen-Weitenau: Einbruch in Gaststätte - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Von Freitag, 17.01.2020, auf Samstag, 18.01.2020, stiegen bislang unbekannte Täter über ein Fenster in eine Gaststätte in Weitenau ein. In der Gaststätte wurden mehrere Schränke durchwühlt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde aus zwei Kassen im Aufenthaltsraum Bargeld in geringer Höhe entwendet. Der Polizeiposten Steinen bittet Zeugen, die am genannten Datum oder davor Beobachtungen machten, sich unter Telefon 07627 970-250 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Pascal Leitner

Telefon: 07621 176-350

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/





Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell