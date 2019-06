POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Reichenau

Unfallflucht nach Streifvorgang

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte in der Nacht von Freitag auf Samstag bei der Vorbeifahrt einen in der Hirschengasse geparkten VW Pickup. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von über 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, entgegen.

Radolfzell

Auffahrunfall

Sachschaden von über 11.000 Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls am Sonntag gegen 12.15 Uhr in der Schützenstraße. Ein 70-jähriger Motorradfahrer war vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf den Pkw eines vor ihm fahrenden 22-jährigen Mannes aufgefahren, der nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte. Nach dem Aufprall wurde der Zweiradfahrer nach rechts auf den Gehweg abgewiesen und prallte schlussendlich gegen eine Hauswand, wo er leicht verletzt liegen blieb. Vom Rettungsdienst wurde der 70-Jährige zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Singen

Verkehrsunfall

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden von über 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 18.00 Uhr auf der A 81 ereignet hat. Ein 24-jähriger Pkw-Lenker war von der B 33 aus Richtung Konstanz kommend auf der linken Fahrspur unterwegs, als er kurz vor dem Kreuz Hegau einen schnell herannahenden Mercedes GLE im Rückspiegel erkannte. Um dem Fahrzeug Platz zu machen, wechselte der 24-Jährige auf die rechte Fahrspur und schätzte hierbei vermutlich die Geschwindigkeit eines vorausfahrenden Fahrzeugs falsch ein. Um ein Auffahren zu vermeiden, bremste der Mann seinen Wagen stark ab und kam hierdurch wieder leicht auf die linke Fahrspur. Diese Situation wurde nach Angaben der 32-jährigen Mercedes-Lenkerin von der Elektronik ihres Fahrzeugs als Gefahrensituation erkannt, weshalb ihr Pkw einen Bremsvorgang einleitete. Die Frau verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr zunächst links in das Bankett, anschließend lenkte sie nach rechts und touchierte hierbei den Pkw des 24-Jährigen. Nach einem erneuten Lenkversuch geriet sie ins Schleudern und kollidierte abermals mit dem Fahrzeug des jungen Mannes. Schließlich kam die Frau rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Bankett stehen. Bei dem Unfall wurden die 32-Jährige und ihre Beifahrerin verletzt. Beide Fahrzeuge mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Engen - Welschingen

Mann mit Gewehr unterwegs

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei am Sonntagmittag gegen 12.15 Uhr einen nur mit Unterhose und Schuhen bekleideten Mann, der in der Hand ein Gewehr mit sich führte. Die Beamten stellten einen erheblich alkoholisierten 34-jährigen Mann fest, der von Weil kommend ortseinwärts unterwegs war. Der Mann wurde von den Polizisten zunächst mittels Außenlautsprecher und im weiteren Verlauf persönlich angesprochen und angehalten. Daraufhin ließ er schließlich das Gewehr fallen und konnte in Gewahrsam genommen werden. Aufgrund einer bei dem 34-Jährigen festgestellten Alkoholisierung von über drei Promille wurde er im Anschluss vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Bei der mitgeführten Waffe handelte es sich um ein Luftdruckgewehr, welches nach dem Vorfall einbehalten wurde. Der Mann gelangt wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz zur Anzeige.

Stockach

Rücksichtloses Überholen

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 3.000 Euro ereignete sich am Samstagabend gegen 18.30 Uhr auf der L 194. Eine 21-jährige Pkw-Lenkerin befuhr die Landesstraße von Winterspüren in Richtung Stockach und überholte trotz bestehenden Überholverbots und Gegenverkehrs den vor ihr fahrenden Pkw einer 55-jährigen Frau. Eine entgegenkommende 63-jährige Autofahrerin wich zwar ins Bankett aus, dennoch kam es zu einem Streifvorgang der beiden Fahrzeuge. Die 55-jährige Lenkerin des überholten Fahrzeugs lenkte zur Vermeidung eines Unfalls ihr Fahrzeug ebenfalls in den angrenzenden Grünstreifen und prallte dort gegen einen Leitpfosten. Nur der geistesgegenwärtigen Reaktion der 63 und 55 Jahre alten Verkehrsteilnehmerinnen dürfte es zu verdanken sein, dass bei dem Unfall niemand verletzt wurde.

Stockach

Verkehrsunfall

Sachschaden von rund 7.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen gegen 04.15 Uhr in der Meßkircher Straße. Ein 28-Jähriger befuhr mit seinem Sattelzug die Bundesstraße in Richtung Konstanz. Auf Höhe einer Tankstelle wollte er nach links abbiegen, als ihn ein 44-jähriger Kleintransporter-Lenker in diesem Moment überholte und mit seinem Lkw kollidierte.

