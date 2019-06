Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Erste Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

Bad Wurzach

Türkische Flagge wieder aufgetaucht

Jene türkische Flagge, die in der Nacht zum vergangenen Donnerstag gegen 03.30 Uhr vor einer Moschee in der Waldburgstraße von Unbekannten entwendet worden war, ist wieder zurückgebracht worden. Die Flagge wurde bereits am Freitag in einem Umschlag mit einem Entschuldigungsschreiben und einem Bargeldbetrag vor der Moschee aufgefunden. Ein politischer Hintergrund der Straftat ist gemäß dem aktuellen Ermittlungsstand eher unwahrscheinlich.

