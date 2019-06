POL-KN: Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Samstagabend, gegen 20.20 Uhr, wurde eine weibliche Person im Bereich der Julius-Bührer-Straße / Maggistraße beobachtet, wie sie mehrere aufgestellte Verkehrszeichen umschmiss und teilweise auf die Durchgangsstraße warf. Ein vorbeifahrendes Fahrzeug musste deshalb ausweichen. Durch Polizeibeamte des Polizeireviers Singen konnte die Tatverdächtige in Begleitung eines Mannes angetroffen werden. Eine Aufforderung der Beamten stehen zu bleiben, ignorierten die Beiden und mussten gestoppt werden. Beim Festhalten der 21jährigen Person wurde diese äußerst aggressiv und musste zur nahegelegenen Polizeidienststelle verbracht werden. Dort kam es zu weiteren Aggressionen seitens der Dame, in dem sie nach den Polizeibeamten spuckte und in der Gewahrsamseinrichtung eine Liegematratze zerriss. Dem männlichen Begleiter wurden im Verlauf des Einsatzes die mitgeführten Alkoholflaschen abgenommen, um weiteres aggressives Verhalten durch Alkoholkonsums zu verhindern. Dies quittierte er mit Beleidigungen gegenüber den einschreitenden Beamten. Zeugen zum Vorgang in der Julius-Bührer- Straße, Ecke Maggistraße, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen in Verbindung zu setzen. Telefonnummer: 07731-888-0.

STOCKACH

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 14:20 Uhr auf der Bundesstraße 313 zwischen Espasingen und Stockach. Eine Opel - Lenkerin war mit ihrem Wagen in Richtung Espasingen unterwegs und musste aufgrund eines abbiegenden Motorrades bremsen. Der hinter ihr fahrende BMW - Lenker nahm den Verkehrsvorgang wahr und bremste ebenfalls. Vermutlich infolge Unachtsamkeit fuhr eine 51jährige Citroen- Fahrerin auf den BMW hinten auf, der wiederum auf den voraus fahrenden Opel aufgeschoben wurde. In der Folge kam es mit einem im Gegenverkehr heranfahrenden Audi und dem Citroen zur Kollision. Bei dem Verkehrsunfall wurden zwei Personen leicht verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in die naheliegenden Kliniken verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50 000 Euro.

