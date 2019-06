POL-KN: Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

BAD SAULGAU Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Max-Eyth-Straße wurde am Freitag, gegen 21.30 Uhr, ein VW Touran im Zuge eines Parkvorgangs durch ein bislang unbekanntes Fahrzeugs angefahren. Der Fahrer entfernte sich anschließend ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem Pkw dürfte es sich um einen grauen SUV der Marke Infiniti handeln. Ein Pärchen hatte den Vorgang noch beobachtet und wartete auf die Nutzerin des geparkten Wagens. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht werden an das Polizeirevier Bad Saulgau unter der Telefonnummer 07581-482-0 erbeten. Insbesondere wird gebeten, dass sich das Zeugenpärchen meldet.

