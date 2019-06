Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Bodenseekreis Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Bermatingen (ots)

Nach einer Kollision mit einem Pkw erlitt am Freitag, gegen 18.20 Uhr, ein 53-jähriger Motorradfahrer, der auf der K 7782 von Ahausen in Fahrtrichtung Grasbeuren fuhr, schwerste Verletzungen und verstarb trotz notärztlicher Hilfsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Eine 22-jährige Fahrerin eines Pkw VW Golf bog von der K760 in die bevorrechtigte K7782 ein und missachtete hierbei die Vorfahrt des von links heranfahrenden Kradfahrers. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Fahrerin des VW Golf erlitt hierbei einen Schock. Im Einsatz befanden sich Kräfte der Feuerwehr Bermatingen, der Polizei sowie des Rettungsdienstes mit Rettungshubschrauber.

