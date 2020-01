Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zeugensuche nach Verkehrsunfall mit Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Samstag, 18.01.2020, zwischen 13:30 Uhr und 18:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz am Wasserwerk einen Mercedes GLE und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Mercedes wurde vermutlich beim Parkvorgang auf Höhe des linken Hinterrades gestreift. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Telefon 07621 9797-0 zu melden.

