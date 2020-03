Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden am 24.03.2020

Leer/Emden (ots)

++ Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus mit lebensgefährlich verletzter Person ++

Emden - Am Dienstagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, bricht in einer Wohnung in der Nesserlander Straße aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Nach ersten Erkenntnissen stellt der 33-jährige Wohnungsinhaber nach kurzzeitigem Verlassen seiner Wohnung bei seiner Rückkehr fest, dass ein zum Wintergarten umbauter Balkon im ersten Obergeschoß des Mehrfamilienhauses in Brand steht. Beim Eintreffen der Feuerwehr teilt er den Einsatzkräften mit, dass sich in der Wohnung noch ein Bekannter aufhalten soll. Der 43-jährige Mann kann durch die Feuerwehrkräfte in der betreffenden Wohnung auf dem Boden liegend aufgefunden werden. Er wird durch die ebenfalls am Brandort befindlichen Rettungskräfte versorgt und dann ins Klinikum verbracht. Nach derzeitigem Stand besteht Lebensgefahr. Auch der Wohnungsinhaber wird mit einem Schock und einer Rauchgasintoxikation stationär aufgenommen. Eine durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr nach den Löscharbeiten erfolgte Nachsuche der sonstigen im Gebäude befindlichen Wohnungen ergibt keine Hinweise auf weitere betroffene Personen. Zur Brandzeit haben sich offensichtlich keine weiteren Menschen im Gebäude befunden. Der durch das Feuer entstandene Gebäudeschaden kann augenblicklich nur sehr vage auf ca. 50.000,- bis 100.000,- Euro geschätzt werden. Ein vor dem Mehrfamilienhaus befindlicher Bahnübergang muss für die Löscharbeiten zeitweilig gesperrt werden. Die Gaszuleitung zum Gebäude ist durch den Energieversorger abgeschaltet worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt.

