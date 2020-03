Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 24.03.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Schwerer Diebstahl aus Materialcontainer++Schwerer Diebstahl aus Baumarkt++Diebstahl aus Pkw++

Westoverledingen-Schwerer Diebstahl aus Materialcontainer-Im Zeitraum vom 13.03.2020, 10:00 Uhr bis 23.03.2020,11:00 Uhr wurde an einer Pumpstation im Bereich der Straße Südwallschloot Werkzeug und Zubehör entwendet. Unbekannte Täter öffneten den dort befindlichen Lagercontainer für Arbeitsmaterialien, indem sie nach bisherigen Erkenntnissen den Verschluss des Containers mit einem Trennwerkzeug öffneten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum dem Geschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer-Schwerer Diebstahl aus Baumarkt-Im Zeitraum vom 21.03.2020,20:00 Uhr bis 23.03.2020,08:00 Uhr kam es an einem Baumarkt an der Nüttermoorer Straße zu einem schweren Diebstahl von 10 Mährobotern in Originalverpackung. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Außengelände des Baumarktes und gelangten durch Einwirken auf die Verglasung Zutritt ins Innere des Gebäudes. Dort entnahmen sie von einem Hochregal das Diebesgut und verließen das Gelände nach bisherigen Erkenntnissen über den Einstiegweg. Die Polizei hat vor Ort eine Spurensuche durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Weener-Diebstahl aus Pkw-Am 23.03.2020 kam es in der Zeit von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr in der Haagstraße zu einem Diebstahl eines Rucksacks aus einem geparkten Pkw. Durch bislang nicht näher bekannte Täter wurde die hintere Autoscheibe an der Fahrerseite mittels einem Hebelwerkzeug geöffnet und der auf der Rückbank des Fahrzeuges befindliche Rucksack entnommen. Nach der Anzeigeerstattung durch die Geschädigte wurden Teile, die sich im Rucksack befunden hatten, in Tatortnähe wieder aufgefunden. Barmittel wurden bei dieser Tat nicht erlangt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal daraufhin, dass bitte keine Wertsachen oder Taschen in Fahrzeugen zurückgelassen werden sollten. Die Täter suchen gezielt nach Bargeld und vermuten dieses in den zurückgelassenen Taschen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressestelle

Telefon: 0491-97690 104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell