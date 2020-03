Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den Zeitraum 21.03.2002-23.03.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Schwerer Diebstahl++Sachbeschädigung++Trunkenheit im Straßenverkehr

Leer-Schwerer Diebstahl-In der Zeit vom 20.03.2020,10:30 Uhr bis zum 21.03.2020, 18:15 Uhr kam es in den Kellerräumen eines Mehrparteienhauses in der Straße Schreiberskamp zu einem Diebstahl von Gegenständen des persönlichen Bedarfs. Nachdem die verschlossene Tür des betroffenen Kellerabteils gewaltsam geöffnet wurde, entnahmen der oder die bislang unbekannten Täter Lebensmittel und Hygieneartikel. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rhauderfehn-Sachbeschädigung-In der Zeit vom 20.03.2020,18:00 Uhr bis zum 21.03.2020, 07:25 Uhr kam es an einem im Bau befindlichen Einfamilienhaus zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten ein rückwärtig gelegenes Fenster an dem Neubau und besprühten die vordere Fassade mit Farbe. Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Ostrhauderfehn-Trunkenheit im Straßenverkehr-Am 22.03.2020 um 19:43 Uhr wurde von einem Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, dass ihm auf der Hauptstraße in Ostrhauderfehn ein in Schlangenlinien fahrender Pkw aufgefallen sei. Durch eingesetzte Einsatzkräfte wurde der Pkw gesichtet und zwecks einer Kontrolle gestoppt. Dabei wurde bei der Fahrzeugführerin festgestellt, dass diese einen Atemalkoholwert von 2,35 Promille aufwies. Bei der 49-jährigen Saterländerin wurde eine Blutprobe angeordnet und durchgeführt, ebenso wurde der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

