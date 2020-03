Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall auf der B 419

Temmels/Oberbillig (ots)

Am Montag, den 02.03.2020 gegen 18:30 Uhr, kam es auf der B 419 zwischen den Ortslagen Temmels und Oberbillig zu einem Verkehrsunfall eines einzelnen dunklen Klein-PKW.

Der in Fahrtrichtung Oberbillig fahrende PKW kollidierte dabei in nicht unerheblichen Maße mit der rechtsseitig befindlichen Schutzplanke. Am Fahrzeug und an der Schutzplanke entstanden erheblicher Sachschaden.

Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581 9155-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinpektion Saarburg



Telefon: 06581-91550

www.polizei.rlp.de



