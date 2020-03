Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall in der Hohenzollernstraße in Trier - Verursacher flüchtet!

Trier (ots)

Am Montag, den 01.03.2020, kam es in der Hohenzollernstraße in Trier im Zeitraum zwischen 08:14 - 09:11 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte PKW eines hiesigen Handwerkbetriebs, ein weißer Kastenwagen stand ordnungsgemäß geparkt vor dem Anwesen Nr. 18 in Fahrtrichtung Pacelliufer. Der unbekannte Unfallverursacher befuhr die Hohenzollernstraße vermutlich in gleicher Richtung und touchierte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des geparkten PKWs. Anschließend flüchtete er, ohne für den Schaden aufzukommen. Personen, die Zeugen des Unfalls wurden und Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter Tel. 0651 - 9779 3200 in Verbindung zu setzen.

