Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Hundheim (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 28.02.2020, 20:00 Uhr, bis Samstag, den 29.02.2020, 07:45 Uhr kam es auf der B 327 in Höhe der Abfahrt Morbach-Hundheim zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die B 327 in Fahrtrichtung Trier. Beim Abbiegen auf die K 122, in Richtung Hundheim, kam der Fahrzeugführer aus ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über die dort befindliche Verkehrsinsel und stieß gegen ein Verkehrsschild. Durch den Aufprall wurde das Verkehrsschild zerstört. Anschließend entfernte sich der Unfallfahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund des Schadenbildes und der Spurenlage vor Ort ist anzunehmen, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen PKW handelt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Zeugen die sachdienliche Hinweise machen können werden gebeten sich unter der Tel.Nr.: 06533/93740 bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

