Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienwohnhaus

Heimbach (Nahe) (ots)

Im Tatzeitraum vom 01.03.2020, 12:50 Uhr bis zum 02.03.2020, 16:30 Uhr,versuchten bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Kiefersheck einzudringen. Der oder die Täter versuchten über die Kellertür in das Haus zu gelangen. Als dies misslang, entfernten sich der oder die Täter vom Tatort.

Die Polizei Baumholder bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: 06783-9910.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Baumholder

Telefon: 06783-9910

pibaumholder@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pibaumholder





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell