Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Alleinunfall mit einem Lieferwagen durch Wild - 26-jähriger leicht verletzt

Trier (ots)

Steinbachweiher.

Am Samstagmorgen, 07:00 Uhr, kam es auf der B 268 zwischen Pellingen und Zerf zu einem Verkehrsunfall mit einem Kleintransporter. Nach ersten Ermittlungen befuhr der Wagen am Morgen die B 268 aus Richtung Trier kommend in Richtung Zerf. Unweit hinter der Ortschaft Steinbachweiher wich dieser einem von rechts auf die Fahrbahn springenden Reh auf die Gegenfahrbahn aus und prallte gegen die dortige Schutzplanke. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und blieb anschließend seitlich im Graben hinter der Schutzplanke liegen. Der 26-jährige Pkw-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und anschließend von Rettungskräften in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Der im Graben liegende Kleintransporter wurde durch einen verständigten Abschleppdienst geborgen. Wegen auslaufenden Betriebsstoffen musste das Erdreich oberflächlich abgetragen werden. Im Einsatz waren das DRK Zerf, die Straßenmeisterei Hermeskeil und die Polizei Saarburg.

