Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Brand in einer Erdgeschosswohnung

Voerde (ots)

Am Mittwoch gegen 10.20 Uhr musste die Feuerwehr zu einem Brand an der Friedrich-Wilhelm-Straße in Spellen ausrücken.

Aus bislang ungeklärter Ursache war es in einer unbewohnten Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.

Personen verletzten sich nicht. Durch den Brand entstand Sachschaden in der Wohnung.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

