POL-WES: Voerde - Schwerer Verkehrsunfall auf der B8

Lkw geriet in den Gegenverkehr

Voerde (ots)

Am Dienstag gegen 12.50 Uhr befuhr ein 53 Jahre alter Mann aus Werne mit einem LKW die Hindenburgstraße (B8) in Richtung Dinslaken. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann in Höhe einer Gaststätte nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen entgegenkommenden Lieferwagen. Der 31-jährige Fahrer des Lieferwagens wurde hierbei so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber den Dinslakener in ein Krankenhaus transportieren musste. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die B8 zwischen der Bahnhofstraße und dem Hammweg für etwa zweieinhalb Stunden ab. Der Kleintransporter war nicht mehr fahrbereit, so dass ein Abschleppunternehmen ihn abschleppen musste.

