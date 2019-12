Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Ein Verletzter und Sachschaden bei Wohnungsbrand

Crivitz (ots)

Bei einem Wohnungsbrand in Crivitz (Settiner Weg) ist am frühen Donnerstagmorgen ein Mann verletzt worden. Der 66-jährige Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann eine Kerze in seiner Wohnung angezündet und war wenig später eingeschlafen. Als der 66-Jährige gegen 02 Uhr erwachte, brannte das Wohnzimmer seiner Parterrewohnung bereits. Eigene Versuche des Bewohners, das Feuer zu löschen, schlugen fehl. Mieter einer darüber liegenden Wohnung hatten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte bereits ins Freie gerettet. Die eintreffende Feuerwehr löschte schließlich die Flammen, die bereits den Großteil der Wohnung erfasst hatten. Der entstandene Sachschaden wurde zunächst auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung auf.

