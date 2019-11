Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Müll geriet auf Schulgelände in Brand - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Auf einem Schulgelände in der Kronenburgstraße geriet am Mittwochmorgen, gegen 4:30 Uhr, Müll in Brand. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter hatten zunächst eine große Mülltonne in Brand gesetzt, woraufhin der Inhalt komplett niederbrannte. Auf dem Gelände brannte zudem auf einer Fläche von rund fünf Quadratmetern weiterer Müll, den die Unbekannten vermutlich auf dem Boden verteilt hatten. Die Feuerwehr hatte die Flammen jedoch schnell unter Kontrolle, sodass Schlimmeres verhindert werden konnte. Die Höhe des Sachschadens steht bislang nicht fest.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mannheim-Rheinau unter Tel.: 0621/87682-0 oder beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell