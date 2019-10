Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Zwei Einsätze beschäftigen Löschgruppe Delle

Breckerfeld (ots)

Datum: 30.10.2019/ Uhrzeit: 21:00 Uhr/ 21:50 Uhr/ Dauer: gesamt 3 Stunden 50 Minuten/ Einsatzstelle: Deller Straße/ L699/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Ordnungsamt/ Feuerwehr Ennepetal/ RTW/ NEF/ Polizei/ Umweltamt/ Bericht (lb): Am Mittwochabend, um 21:00 Uhr, wurde die Löschgruppe Delle, zunächst zu einer Ölspur, auf der Deller Straße, alarmiert. In Fahrtrichtung Breckerfeld zog sich eine Ölspur vom Steherberg bis zur Lorenzheide. Ein Traktor hatte das Öl verloren. Der Verursacher konnte ermittelt werden. Es wurden Ölwarnschilder aufgestellt. Außerdem wurde das Ordnungsamt alarmiert und eine Fachfirma mit der Straßenreinigung beauftragt. Um 21:50 Uhr wurde die Löschgruppe Delle, dann zu einem Folgeeinsatz alarmiert. Auf der L699 war ein PKW frontal in einen Baum gefahren. Die Feuerwehr Ennepetal war dort bereits im Einsatz. Da sich der Einsatzort auf Breckerfelder Stadtgebiet befand, wurde die Löschgruppe Delle mit hinzugezogen. Bei Eintreffen der Deller Kameraden, wurde der Fahrer bereits durch den Rettungsdienst und den Notarzt betreut. Die ehrenamtlichen Kräfte aus Delle unterstützten die Feuerwehr Ennepetal bei den weiteren Maßnahmen. Ein Teil der Ennepetaler Feuerwehr konnte nun wieder einrücken. Die Schwierigkeit bestand darin, den PKW von dem Baum wegzuziehen, da der Baum nach dem Aufprall drohte umzustürzen. Ein Abschleppunternehmen war bereits vor Ort. Zunächst wurde der Baum durch Schlingen und eine Fahrzeugwinde abgesichert und der Brandschutz sichergestellt. Ein Metallgitter, welches der PKW durchbrochen hatte, musste mit einer akkubetriebenen Schere vom PKW getrennt werden. Schließlich konnte der PKW durch das Abschleppunternehmen vom Baum weg gezogen und verladen werden. Der zunächst gesicherte Baum, konnte mit Hilfe des Abschleppunternehmens, daran gehindert werden auf die Fahrbahn zu stürzen. Er wurde so umgelenkt, dass er in die fahrbahnabgewandte Böschung stürzte. Da Betriebsmittel ausgelaufen waren und sich die Ennepe Talsperre in unmittelbarer Nähe befindet, wurde das Umweltamt hinzugezogen. Als erste Maßnahme streuten die Kräfte der Feuerwehr Bindemittel auf den betroffenen Bereich. Zusätzlich wurde eine Fachfirma zur Beseitigung der Betriebsmittel alarmiert. Die Einsatzstelle wurde schließlich an das Umweltamt übergeben. Der Einsatz für die Deller Kameraden, endete mit der Ankunft im Gerätehaus, um 23:50 Uhr. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto:Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

