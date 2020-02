Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf DM Parkplatz

Saarburg (ots)

Am Mittwoch, den 26.02.2020 kam es in der Zeit von 18:00-19:00 Uhr auf dem Parkplatz des DM in Saarburg, Leuktalstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Öffnen einer Fahrzeugtür den neben ihn abgestellten PKW der Marke VW, Model T-Cross. Die geöffnete Tür stieß hierbei gegen die hintere Tür auf der Fahrerseite des VW und verursachte dort einen Kratzschaden in Höhe von ca. 500EUR. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550.

