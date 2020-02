Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Hintertiefenbach (ots)

Am 25.02.2020 ist es in der Zeit von 12:30 Uhr bis 18:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung eines Fahrzeugs gekommen. Ein in der Straße "In Langesbach" abgestellter Jeep wurde dabei auf der Beifahrerseite von vorne bis hinten mit einem spitzen Gegenstand verkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781-5610 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein



Telefon: 06781/561-0

www.polizei.rlp.de/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell