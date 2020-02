Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Hund im Job-Center entwendet

Idar-Oberstein (ots)

Am 27. Februar gegen 15:30 Uhr wurde ein Hund vor dem Jobcenter Idar-Oberstein in der Hauptstraße 86 entwendet. Der Besitzer begab sich für kurze Zeit in das Jobcenter und ließ den angebundenen Hund vor der Tür zurück. Als er zurückkehrte, war sein Hund verschwunden. Das Tier kann wie folgt beschrieben werden: Bei dem Tier handelt es sich um einen sechs Jahre alten weiblichen schwarz-weißen Border Collie Mischling, der auf den Namen "Pamela" hört. Pamela hat schwarzes Hauptfell, einen weißen Bauch und weiße Pfoten. Das linke Ohr ist zur Hälfte amputiert. Hinweise zu dem entwendeten Hund erbittet die Polizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610.

Rückfragen bitte an:

Polizei Idar-Oberstein

Tel. 06781/561-0

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell