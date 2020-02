Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - PKW gerät in Brand

Papenburg (ots)

Am Montagabend geriet in der Kirchstraße während der Fahrt ein PKW in Brand. Der Fahrer bemerkte eine starke Rauchentwicklung aus dem Motorraum des PKW und lenkte sein Fahrzeug auf einen Parkplatz. Die Freiwillige Feuerwehr aus Papenburg war mit zwei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Dieser wurde vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst. Der PKW wurde abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

