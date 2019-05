Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Scholen - Unfall, Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen ---

Diepholz (ots)

Am gestrigen Sonntag gegen 20.35 Uhr kam es zu einem Unfall an der Kreuzung B 61 / L341 in Scholen. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Twistringen befuhr die L 341 und wollte die B 61 überqueren. Hierbei übersah er den Pkw eines 26-jährigen Bremers, der die B 61 befuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 23-jährige Twistringer konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen und stand zudem auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der 26-jährige Bremer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Sulingen gebracht. Den 23-jährigen Twistringer brachte die Polizei zum Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von über 10000 Euro. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Pkw und der Wohnung des 23-Jährigen, wurden noch mehrere Konsumeinheiten Betäubungsmittel gefunden. Der junge Mann musste die Nacht bei der Polizei in einer Zelle verbringen. Von einem Haftantrag sah die Staatsanwaltschaft Verden ab.

Rückfragen bitte an:

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell