POL-DH: --- Drei Verletzte bei einem Unfall in Diepholz - Fahrer ohne Führerschein bei einer Kontrolle in Lemförde

Diepholz - Drei Verletzte bei einem Unfall

Gleich drei Personen wurden bei einem Unfall am gestrigen Sonntag gegen 20.05 Uhr verletzt. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Diepholz befuhr die B 214 aus Richtung Wetschen und wollte an der Einmündung Sulinger Straße nach links Richtung Diepholz abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden VW-Passat und kollidierte mit dem Fahrzeug. Der 55-jährige Fahrer aus Wetschen wurde durch den Unfall schwer verletzt, seine ebenfalls 55-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Alle drei Verletzten wurden ins Krankenhaus eingeliefert. An den beiden Pkw entstand ein von zusammen mindestens 18000 Euro.

Lemförde - Fahrer ohne Führerschein / Beifahrerin duldete die Fahrt

Zu einer Verkehrskontrolle der Polizei am gestrigen Sonntag gegen 12.15 Uhr wurde in der Stettiner Straße ein Pkw Audi angehalten. Der Fahrer, ein 49-jähriger Mann aus Munster, konnte keinen Führerschein vorweisen. Er gab bei einer näheren Befragung zu, keinen Führerschein zu haben. Die Beifahrerin und zugleich Halterin des Pkw, eine 37-jährige Frau aus Lemförde, ließ den 49-Jährigen ihren Pkw fahren, obwohl sie wusste, dass er keinen Führerschein hat. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Halterin muss sich ebenfalls einem Strafverfahren, wegen Dulden des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, stellen.

