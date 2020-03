Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW mutwillig zerkratzt

Sien (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, beschädigten bislang noch unbekannte Täter in der Zeit von Sonntagnachmittag, den 22. Februar bis zum darauffolgenden Montagnachmittag, den 23. Februar einen geparkten grauen Skoda Fabia in der Straße Im Winkel in Sien. Durch die Beschädigung entstand nach dem derzeitigen Ermittlungsstand Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Eurobetrages. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781-561-0.

