Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit flüchtigem LKW

Palzem (ots)

Am Dienstag, 03.03.2020 kam es gegen 06:30 Uhr in der Ortslage Palzem zu einem Verkehrsunfall. Ein dunkler Muldenkipper fuhr rückwärts aus der Römerstraße auf die B 419 und übersah hierbei den dort fahrenden und bevorrechtigten Sattelzug. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Im Anschluss an den Verkehrsunfall entfernte sich der Fahrer des Muldenkippers auf der B 419 in Richtung Landesgrenze Saarland, ohne zuvor seine Daten mit dem geschädigten Fahrer des Sattelzuges auszutauschen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden am Sattelzug in Höhe von mehreren tausend Euro. Zu dem Unfallverursacher ist lediglich das Kennzeichenfragment "421" oder "481" bekannt.

Hinweise werden erbeten an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550.

Rückfragen bitte an:

Polizei Saarburg



Telefon: 06581-91550



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell