Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Arbeitsunfall, Absturz von Person an Hülbener Steige

Reutlingen (ots)

Kinder von PKW erfasst

Am Samstagnachmittag ist es in Sondelfingen zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten gekommen. Um 14.45 Uhr befuhr ein 55 -Jähriger mit seinem Pkw Volvo die Reutlinger Straße in Richtung Reutlingen und wollte nach rechts in die Kurze Straße abbiegen. In diesem Moment überquerten drei 11 -jährige Kinder die Kurze Straße. In der Folge erfasste der PKW ein Kind frontal und ein weiteres im Bereich der Fahrertüre. Das frontal erfasste Kind wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Ob das Kind, welches seitlich Kontakt mit dem PKW hatte, verletzt wurde, ist derzeit noch unklar. Am PKW entstand geringer Sachschaden.

Münsingen (RT): In Anhänger gekracht

Eine leichtverletzte Person und ca. 6.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Samstag in der Heimtalstraße in Buttenhausen zugetragen hat. Um 12.40 Uhr wollte ein 42 -Jähriger mit seinem landwirtschaftlichen Gespann in eine Hofeinfahrt einfahren. Hierbei ragte der Anhänger kurzzeitig in die Fahrbahn. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah dies ein 85 -jähriger Lenker eines Pkw Peugeot und krachte nahezu ungebremst in den Anhänger. Seine 60 -jährige Beifahrerin wurde vom Rettungsdienst leichtverletzt in eine Klinik gebracht.

Bad-Urach (RT): Abhang hinuntergestürzt

In der Nacht zum Sonntag ist ein 18-Jähriger in der Hülbener Steige einen ca. 20 Meter tiefen Abhang hinuntergestürzt. Um seine kleine Notdurft zu verrichten begab er sich gegen 02.00 Uhr über die Leitplanke und verlor das Gleichgewicht. An der anschließenden Bergung der Person waren die Feuerwehr von Bad Urach mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften, die Bergwacht mit einem Fahrzeug und fünf Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und insgesamt vier Einsatzkräften an der Unglücksstelle. Zur Absicherung der Maßnahmen war die Polizei von Metzingen mit zwei Streifen und vier Beamten vor Ort. Die Person wurde schließlich vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Plochingen (ES): Rollerfahrer leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Roller-Fahrer ist es am Samstag um kurz nach 11.00 Uhr im Kreisverkehr am Ceram-Teck-Platz gekommen. Der 63 -jährige Fahrer eines Mofa-Rollers befand sich im Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung Otto-Konz-Brücke verlassen. Der 49 -jährige Fahrer eines Pkw Opel Zafira fuhr von der Fabrikstraße kommend in den Kreisverkehr ein und wollte diesen ebenfalls in Richtung Otto-Konz-Brücke verlassen. Aufgrund Sonnenblendung übersah er den vor ihm fahrenden Roller und fuhr auf diesen auf, so dass dessen Fahrer zu Fall kam und sich leicht verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Pedelec-Fahrer verletzt (Zeugensuchmeldung)

Zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der Hergang bisher noch nicht völlig geklärt werden konnte, ist es am Samstag gegen 18.00 Uhr in der Straße Im großen Garten gekommen. Ein 58 -Jähriger war nach dessen Angaben mit seinem Pedelec in Richtung Brühlstraße unterwegs, als aus einer Gebäudezufahrt ein weisser Pkw Ford Focus Kombi rückwärts ausgefahren sein soll. Diesem musste der Pedelec-Fahrer nach links ausweichen und streifte einen Gartenzaun, worauf er zu Fall kam. Hierbei zog er sich mehrere Schürfwunden und eine Prellung zu, welche ambulant versorgt wurden. Der Ford Focus soll sich nach dem Vorfall ohne anzuhalten entfernt haben. Der Verkehrsunfall wurde erst nachträglich zur Anzeige gebracht, weshalb das Polizeirevier Filderstadt noch Zeugen des Vorfalles sucht, die sich unter Telefon 0711/7091-3 melden können.

Mössingen (TÜ): Drei Verletze bei Verkehrsunfall

Am Samstagnachmittag ist es zwischen Mössingen und Öschingen zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei Verletzten gekommen. Gegen 16.30 Uhr befuhr eine 57 -Jährige mit ihrem Pkw Peugeot die L 383 von Mössingen kommend in Richtung Öschingen. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Im weiteren Verlauf geriet der PKW ins Schleudern und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn in zum Stehen. Die Fahrerin, ihre 34 -jährige Mitfahrerin und ein sich auf dem Beifahrersitz befindliches zweijähriges Kind wurden vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in Kliniken gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Albstadt-Ebingen (ZAK): Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Zu einem Arbeitsunfall ist es am Samstag um 06.45 Uhr auf dem Gelände eines Recycling-Betriebes im Bereich Unter dem Malesfelsen gekommen. Ein 50 -jähriger Arbeiter wollte ein an einem Förderband verklemmtes Holzstück mit der Hand entfernen, als das Förderband wieder ansprang und seinen Arm einklemmte. Nachdem das Band sofort wieder abgestellt wurde, gelang es Arbeitskollegen, den eingeklemmten Arm zu befreien. Der 50 -Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr besteht jedoch glücklicherweise nicht. Vorsorglich war auch die Feuerwehr Albstadt mit einem Rüstzug vor Ort gekommen.

Winterlingen (ZAK): Glatteisunfall

Zu einem Unfall auf eisglatter Fahrbahn ist es am Samstag um 06.25 Uhr auf der L 415 zwischen Harthausen und Veringenstadt gekommen. Der 23 -jährige Fahrer eines Pkw VW Golf musste aufgrund eines vorhergegangenen Unfalles anhalten und warten. Ein 49 -jähriger Fahrer eins Pkw VW Polo näherte sich von Harthausen herkommend und konnte auf der eisglatten Fahrbahn nicht mehr anhalten, so dass er gegen den stehenden VW Golf prallte. Hierbei erlitt der Beifahrer im VW Polo leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Michael Lainer, PvD, Telefon 07121/942-2224



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell