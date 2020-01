Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher verursachen Sachschaden

Kaiserslautern (ots)

Bei einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in der Kammgarnstraße verursachten Unbekannte einen Sachschaden in mindestens dreistelliger Höhe. Die Diebe machten sich zwischen Dienstag- und Mittwochabend an der Haustür des Anwesens zu schaffen. Sie versuchten die Tür aufzuhebeln. Der Einbruch misslang. Die Tür hielt stand. Sie wurde bei dem Einbruchversuch allerdings beschädigt. Unerkannt machten sich die Diebe auf und davon. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Wer hat zwischen Dienstag- und Mittwochabend in der Kammgarnstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell