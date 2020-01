Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jetzt anmelden für den "Girls' Day" 2020!

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern/Landstuhl/Pirmasens: (ots)

In gut zwei Monaten ist es wieder so weit: Am 26. März steht der "Girls' Day", der sogenannte Mädchen-Zukunftstag 2020 an. In unzähligen Unternehmen, Behörden und Einrichtungen können Jugendliche einen Tag lang in einen Beruf ihrer Wahl hineinschnuppern. Auch das Polizeipräsidium Westpfalz beteiligt sich wieder an dem bundesweiten Aktionstag und bietet Interessierten auf vier seiner Dienststellen einen solchen Schnuppertag an.

Mit dabei sind in diesem Jahr: die Polizeidirektion Pirmasens, die Polizeiautobahnstation Kaiserslautern, die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 und die Polizeiinspektion Landstuhl. Dort haben die Jugendlichen die Möglichkeit, Polizeiluft zu schnuppern, hinter die Kulissen zu schauen, Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten Löcher in den Bauch zu fragen und alles zu erfahren, was sie schon immer über den Polizeiberuf wissen wollten.

Die Anmeldungen werden online im "Girls' Day-Radar" eingetragen: https://s.rlp.de/2SgDy. Dort finden Eltern und Kinder auch noch weitere Informationen zum jeweiligen Angebot und dem geplanten Tagesprogramm. Allgemeine Infos rund um den Berufsorientierungstag gibt es unter www.girls-day.de

Mit diesen Links kommen Sie direkt zu den Anmeldeformularen für die westpfälzischen Polizeidienststellen:

Polizeidirektion Pirmasens: https://s.rlp.de/Uttou

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern: https://s.rlp.de/BnzsO

PI Kaiserslautern 1: https://s.rlp.de/ga1L9

PI Landstuhl: https://s.rlp.de/TBNSO

Hintergrundinfo: Der sogenannte "Girls' Day" ist ein Aktionstag, der einmal im Jahr stattfindet. Er soll Mädchen und junge Frauen dazu motivieren, sich nicht vor vermeintlichen Männerberufen zu scheuen, sondern beispielsweise auch technische und naturwissenschaftliche Beruf zu ergreifen.

Der "Girl's Day" hat sich seit Anfang der 2000er-Jahre in Deutschland etabliert. Seit 2011 findet parallel auch ein bundesweiter "Boys' Day" statt, der es umgekehrt männlichen Jugendlichen ermöglichen soll, in die vermeintlichen Frauenberufe hineinzuschnuppern. - Um sowohl Jungen als auch ein Mädchen eine Berufswahl ohne Klischees leichter zu machen. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell