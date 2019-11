Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Polizeipräsidentin lädt ehrliche Kinder ein

Duisburg (ots)

Ehrlich währt am längsten: Das ist Polizeipräsidentin Dr. Elke Bartels ein großes Lob wert. Deshalb lädt sie ehrliche Finder ein, die im vergangenen Jahr Wertsachen entdeckt und bei der Polizei abgegeben haben. Los geht es am kommenden Dienstag, 3. Dezember, 15 Uhr in Neudorf, Fraunhofer Straße 10. Die Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren lernen dabei wichtige und spannende Sparten der Polizeiarbeit kennen. So zeigen zum Beispiel die Diensthundführer, wie sie mit den vierbeinigen Kollegen arbeiten. Außerdem können die ehrlichen Finder die Ausrüstung der Beamten aus der Einsatzhundertschaft anprobieren. Knapp 40 Kinder haben 2019 bewiesen, dass sie ehrliche Finder sind. Unter anderem brachten sie Handys, Bargeld, Ausweise und Kreditkarten zur Polizei. Nur durch ihren Einsatz konnten die "richtigen" Besitzer ihre Wertsachen zurück bekommen. Die Ehrung der ehrlichen Finder ist Tradition in Duisburg: Bereits zum 65. Mal dürfen die Kinder und Jugendlichen als Lob für ihre Aufrichtigkeit einen Nachmittag lang Polizeiluft schnuppern. (stb)

